Тамбовские полицейские задержали "аккумуляторного" вора

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-27T12:15:40+03:00

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В ночь на 26 февраля в Тамбове с нескольких припаркованных автомобилей на улице Московской и Тулиновской похитили аккумуляторы. Стражи порядка задержали подозреваемого в этих кражах. Им оказался 21-летний тамбовчанин.

- В ходе обыска дома у подозреваемого полицейские обнаружили два похищенных аккумулятора, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В самое ближайшее время они будут возвращены законным владельцам.

В отношении молодого человека полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». У сотрудников полиции есть подозрения, что этот гражданин может быть причастен к другим кражам из автомобилей, гаражей и дачных домиков на территории областного центра и Тамбовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU