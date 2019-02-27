Тамбовская пенсионерка четыре месяца переводила деньги мошеннику за «чудодейственные» БАДы

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-27T11:35:04+03:00

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В Моршанске 86-летняя местная жительница стала жертвой мошенника в конце октября прошлого года. Однако пожилая женщина обратилась в полицию 26 февраля. Все это время она переводила на счет афериста деньги, которые пообещал ей продать «чудодейственные» БАДы.

Установлено, что неизвестный позвонил пенсионерке по телефону и уговорил ее приобрести БАДы, причем за весьма приличную сумму, после чего она пошла в ближайший терминал и перевела на счет злоумышленника первый взнос. Так продолжалось более 20 раз. В итоге за четыре месяца бабушка лишилась 467 тысяч рублей, поверив, что добавки спасут ее от недуга.

- Буквально за месяц до совершения преступления, к потерпевшей приходил участковый уполномоченный полиции и предупреждал пожилую гражданку о различных видах и способах мошенничества. Сотрудникам полиции удалось установить, что номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в столице. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU