Тамбовчанин расплатился в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-27T11:12:55+03:00

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26 февраля в Тамбове в магазине по продаже строительных и отделочных материалов покупатель предоставил продавцу для оплаты товара денежную купюру достоинством 5 тысяч рублей. Кассир проверил ее на специальном детекторе и по признакам определил фальшивку.

Сигнал об обнаруженных поддельных деньгах поступил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка изъяли подделку и опросили мужчину, который пытался ею расплатиться. С его слов, он не догадывался о том, что купюра поддельная и взял ее из своих сбережений.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Сбыт поддельных денежных купюр». В ходе его расследования будет выяснен источник происхождения данной банкноты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU