Тамбовские священники сыграли в футбол

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-27T10:33:37+03:00

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По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия на базе Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» состоялся I футбольный турнир Тамбовской митрополии. Участие в нем приняли представители Тамбовской, Уваровской и Мичуринской епархий.

Прежде чем дать старт турниру, настоятель Свято-Троицкого храма, директор Питиримовской гимназии протоиерей Виктор Шальнев совершил молебен перед началом благого дела и обратился к собравшимся с приветственным словом.

В итоге первое место заняла команда Тамбовской епархии, второе — Мичуринской, и третье — Уваровской. Церемонию награждения провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта в Тамбовской епархии священник Димитрий Рожнов. Футболистам-победителям вручили кубок, а всем остальным - благодарственные письма.

- Мероприятие завершилось посещением Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского. Директор гимназии протоиерей Виктор Шальнев рассказал об организации учебного процесса в учебном заведении, выразив надежду, что гимназия также станет площадкой для совместных мероприятий в митрополии. Затем воспитанниками школы был показан концерт для участников турнира, - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

Фото: пресс-служба Тамбовской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU