В этом году в Тамбовской области пощади плодовых садов увеличат на 624 гектара

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-27T10:03:38+03:00

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Садоводы региона ведут работу по замене старых садов на новые, с использованием современных сортов и технологий.

- Благодаря такой работе валовой сбор плодов и ягод в сельхозпредприятиях региона в 2018 году по предварительным данным составил более 20 тысяч тонн, что почти в 2,5 раза превышает показатель 2017 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовщины.

В Тамбовской области за последние 5 лет заложено более 3 тысяч гектаров садов. 92 процента садов - яблоневые. Ежегодно увеличиваются и ягодные площади, здесь выращивают малину, клубнику, ежевику.

- Господдержка играет определяющую роль. Объем субсидий из федерального и областного бюджетов в 2018 году составил 334 миллиона рублей. Средства направлены сельхозпроизводителям на раскорчевку, закладку, работы по уходу за садами, - отмечают в ведомстве.

По информации регионального управления сельского хозяйства Тамбовской области, в текущем 2019 году в регионе планируется заложить 624 гектара плодовых садов.

ИСТОЧНИК KP.RU