Тамбовчанка попала под автомобиль, сдававший назад

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-27T09:34:25+03:00

Водитель не заметил пожилую женщину и сбил ее

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая жительница города Кирсанова, произошло 26 февраля в 12 часов 40 минут на улице Советской в районе дома №28«Ж». Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель автомобиля «Chevrolet Niva», 50-летний мужчина при движении задним ходом наехал на 76-летнюю женщину, которая проходила мимо.

- В результате аварии женщина получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Ее на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU