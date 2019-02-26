2019-02-26T17:58:36+03:00
Происшествия

В тамбовском магазине избили продавщицу и украли алкогольную продукцию

Росгвардейцы задержали злоумышленников
Ирина БУРЯКОВА
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В магазине, расположенном на улице Колхозной в городе Мичуринске, сработала "тревожная кнопка". К прибывшим на место происшествия прапорщику Андрею Душко и старшему сержанту Сергею Лисицыну обратилась пострадавшая, нажавшая на "кнопку". Продавщица пояснила, что ее избили неизвестные мужчина и женщина, которые, похитив алкогольную продукцию, скрылись в неизвестном направлении. Росгвардейцы оказали доврачебную помощь сотруднице магазина и выяснили приметы подозреваемых.

- Вскоре в ходе розыскных мероприятий неподалеку от места происшествия были задержаны граждане, в возрасте 28 и 25 лет, схожие по приметам, у которых на одежде виднелись следы крови. При себе у них находился похищенный алкоголь, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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