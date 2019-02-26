Трое тамбовчан приезжали в Котовск на такси, чтобы своровать продукты из магазина

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-26T17:21:20+03:00

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В начале февраля в дежурную часть обратился директор одного из сетевых магазинов города Котовска. Сотрудники супермаркета обнаружили пропажу продуктов питания. Полицейские выехали на место, опросили персонал магазина и изъяли запись с видеокамер. Выяснилось, что неизвестные зашли в здание, набрали продуктов и, спрятав их под одежду, спешно покинули супермаркет.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих тамбовчан. Злоумышленников доставили в полицию и опросили. Было установлено, что молодые люди, в возрасте от 20 до 30 лет, приезжали на такси из Тамбова в Котовск и в период с 1 по 6 февраля совершили 13 краж на общую сумму более 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как правило, данные лица выбирали дорогостоящие продукты, которые в дальнейшем можно легко сбыть. Например: кофе, красную икру и недешевую алкогольную продукцию.

Ранее эти молодые люди уже были судимы за кражи и за употребление наркотических веществ. В настоящее время полицейские возбудили в отношении них уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU