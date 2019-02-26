Полицейские задержали злоумышленников, совершивших кражи велосипедов в Тамбове

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-26T16:50:06+03:00

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За минувшие сутки полицейские раскрыли две схожие кражи в областном центре. Первая произошла восемь месяцев назад, 11 июля, на улице Агапкина. С лестничной площадки многоквартирного дома похитили стоящий без присмотра велосипед, принадлежащий 32-летней женщине. Потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в органы правопорядка.

В ходе розыска полицейские задержали 30-летнего тамбовчанина. Задержанный сознался в краже и рассказал, что уже продал велосипед через сайт объявлений, а деньги потратил на себя.

Вторая кража произошла пару дней назад, 24 февраля. На улице Бебеля, также с лестничной площадки многоквартирного дома, у 41-летней женщины похитили велосипед, стоявший без присмотра.

- В результате розыска были задержаны два тамбовчанина, 34-летний и 28-летний. Данные лица продать велосипед не успели, похищенное изъято и возвращено законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

По фактам двух краж стражи порядка возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU