Тамбовчанка не платит алименты на содержание своего ребенка: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-26T16:09:40+03:00

Женщина не предпринимала мер для устройства на работу, кроме того она продала арестованный судебным приставом велосипед

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Жительница города Уварово задолжала алименты на содержание своего ребенка. Долг превысил 150 тысяч рублей.

- Должница под разными предлогами мер к трудоустройству и выплате алиментов не предпринимала. В связи с длительным неисполнением требований исполнительного документа судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении за уклонение от уплаты алиментов и передан на рассмотрение мировому судье, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Также судебный пристав наложил арест на ее велосипед. А она продала арестованный велосипед, но деньги от продажи в счет уплаты алиментов не перечислила.

- После этого в отношении должницы было возбуждено уголовное дело по статье 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Далее последует уголовное наказание, которое не освободит гражданку от оплаты задолженности по алиментам, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU