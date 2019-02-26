Тамбовчан приглашали на бесплатную диагностику здоровья, после чего люди оказывались в "кредитной кабале"

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-26T15:30:20+03:00

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Около 11 миллионов рублей, из них компенсация морального вреда - более 300 тысяч рублей, в пользу потребителей присуждено судами с помощью специалистов регионального управления Роспотребнадзора по Тамбовской области за 2018 год.

- Наибольшее количество заключений дано по искам потребителей в сфере розничной торговли. Второе место занимают иски по вопросам нарушения прав потребителей в сфере бытового обслуживания, а именно изготовление и установка конструкций из ПВХ, изготовление мебели по индивидуальным размерам, - сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, ООО «Перезагрузка» приглашало по телефону тамбовчан, преимущественно пожилого возраста, для бесплатной диагностики здоровья, после которой сообщалось о наличии серьезных проблем со здоровьем.

- В условиях настойчивого психологического давления потребители заключали договоры об оказании услуг «по абонементу», а фактически медицинских услуг, стоимостью от 60 тысяч до 90 тысяч рублей. Для оплаты услуг по договору оформлялся кредитный договор, по которому процентная ставка достигала 26%, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Придя домой и изучив в спокойной обстановке подписанные документы, граждане понимали, что подписали договор на невыгодных для себя условиях.

Расторжение договора и возврат денежных средств затягивались на 1-2 месяца, в это время потребители были вынуждены оплачивать проценты по кредиту. В некоторых таких случаях денежные средства были возвращены тамбовчанам в досудебном порядке при участии Роспотребнадзора. В остальных случаях деньги возвращались после инициирования ведомством искового производства в отношении ООО «Перезагрузка» по мировому соглашению либо в ходе судебного разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU