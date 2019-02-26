Молодые семьи Тамбова ждут квартиры около 6 лет

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-26T15:00:04+03:00

В этом году по программе «Молодежи — доступное жилье» выдадут 142 сертификата

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В Тамбове утверждена и действует подпрограмма «Молодежи-доступное жилье» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова», реализацию которой обеспечивает жилищный комитет администрации города Тамбова.

В прошлом году в рамках реализации подпрограммы «Молодежи — доступное жилье» сертификаты получили 136 молодых семей. В этот список вошли молодые семьи, которые включены в состав участников подпрограммы по 21 мая 2011 года. В прошлом году список очередников увеличился на 268 молодых семей.

- В этом году сертификаты получат очередники 2012 года, - сообщили в администрации тамбовской области. - Таким образом период от времени вступления в программу до получения сертификата на улучшение жилищных условий составляет чуть более 6 лет. В общей сложности в 2019 году соцвыплаты предоставят 142 семьям.

Размер социальной выплаты в 2019 году увеличен и составляет: на состав семьи 2 человека (родитель и ребенок) — 478, 073 тыс. руб.; на состав семьи 3 человека — 614,665 тыс. руб.; на состав семьи 4 человека — 819,554 тыс. руб.; на состав семьи 5 человек — 1024,443 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2019 года участниками программы являются 2293 молодые семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU