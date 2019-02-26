2019-02-26T13:59:42+03:00
Происшествия

Трое мужчин получили травмы в аварии на тамбовской трассе

19-летний водитель «неаккуратно» попытался повернуть
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В столкновении пострадали три человекаВ столкновении пострадали три человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали три человека произошла 25 февраля в 18 часов 30 минут на 14 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104» выехал на полосу встречного движения и попытался свернуть налево, но столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211440» под управлением 47-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21104», а так же водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-211440», 40-летний мужчина получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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