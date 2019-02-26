2019-02-26T13:01:26+03:00
Происшествия

Тамбовчанин проведет 9 месяцев в тюрьме за серию мелких хищений

Он крал деньги у пациентов в больнице и водку в магазине
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 44-летнему жителю Токаревского района. Он признан виновным по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

- В суде установлено, что в феврале прошлого года подсудимый дважды привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений. Так, в раздевалке и одном из отделений районной больницы он похитил деньги у пациентов - 2,5 тысячи и 1 тысячу 190 рублей. Кроме того, в марте 2018 года он был осужден к условной мере наказания за совершение кражи по статье 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Однако в январе 2019 года он вновь совершает мелкое хищение: крадет бутылку водки из магазина.

С учетом личности подсудимого, отменив условное осуждение по предыдущему приговору, суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взяв его под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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