Тамбовские полицейские задержали с крупной партией наркотиков жителя Котовска
В полицию поступила информация, что у жителя Котовска при себе могут находиться наркотики. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полученная информация подтвердилась.
- Днем 25 февраля сотрудниками полиции в поселке Устьинский Моршанского района был остановлен предполагаемый автомобиль с подозреваемым. Оперативники изъяли два свертка и направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в органы внутренних дел для дачи показаний.
По данным регионального УМВД, в свертках находились синтетические наркотики - более 450 граммов. Стражи порядка установили, что мужчина запрещенные вещества приобрел с помощью интернета через «тайник-закладку». Сбывать наркотики он собирался на территории Тамбова.
В настоящее время по данному факту полицейские возбудили уголовное дела. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU