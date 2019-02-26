Тамбовские полицейские задержали с крупной партией наркотиков жителя Котовска

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-26T12:05:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию поступила информация, что у жителя Котовска при себе могут находиться наркотики. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полученная информация подтвердилась.

- Днем 25 февраля сотрудниками полиции в поселке Устьинский Моршанского района был остановлен предполагаемый автомобиль с подозреваемым. Оперативники изъяли два свертка и направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в органы внутренних дел для дачи показаний.

По данным регионального УМВД, в свертках находились синтетические наркотики - более 450 граммов. Стражи порядка установили, что мужчина запрещенные вещества приобрел с помощью интернета через «тайник-закладку». Сбывать наркотики он собирался на территории Тамбова.

В настоящее время по данному факту полицейские возбудили уголовное дела. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU