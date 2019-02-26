В Тамбове полицейские раскрыли мошенничество с кредитами

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-26T11:18:34+03:00

Следствие установило, что злоумышленник вступил в сговор с продавцом магазина по продаже средств связи и оформлял кредиты на посторонних лиц

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В полицию весной прошлого года поступили заявления от трех жителей Тамбова и Тамбовского района. Люди рассказали полицейским, что на них мошенническим путем были оформлены кредиты для приобретения дорогостоящих мобильных телефонов и различных аксессуаров.

- Сотрудники полиции опросили каждого обратившегося и установили, что каждый из них в соответствии с оформленными в магазине документами приобрел в кредит 2-3 смартфона на сумму от 40 до 55 тысяч рублей. Причем, все покупки и оформление кредитных обязательств совершались в одном и том же магазине, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Люди, на которых оформлялись кредиты, не имели постоянного заработка, некоторые вели антиобщественный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.

Стражи порядка установили, что у каждого из пострадавших был знакомый, который на автомобиле привозил их в магазин, брал паспорт, вместе с сотрудником магазина заполнял бумаги, просил расписаться и отвозил обратно домой. Этот человек заверял, что все оформленные кредиты будет выплачивать самостоятельно, обещая кому алкоголь, кому часть денежных средств.

- Сотрудники уголовного розыска установили этого человека. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за ряд имущественных преступлений, освободившийся в феврале 2017 года из мест лишения свободы, - отмечают в полиции. - Вначале подозреваемый все отрицал, но собранные улики и доказательства, показания свидетелей подтвердили его причастность к данным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские также установили, что работник магазина и подозреваемый вступили в сговор. Мужчина находил и привозил в магазин клиентов с паспортами, девушка оформляла на них кредиты, приобретенные смартфоны забирал подозреваемый и реализовывал их самостоятельно через знакомых и сеть скупок аппаратов сотовой связи. Некоторые проданные аппараты стражам порядка удалось найти и изъять. Девушка получала бонусы от магазина за оформление каждого кредита.

В отношении 28-летней девушки, продавца салона связи, возбудили другое уголовное дело - также по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU