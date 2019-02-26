Тамбовского производителя «молочки» поймали на махинациях со сроками изготовления

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-26T10:59:30+03:00

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21 февраля специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели внеплановую проверку предприятия, которое уже не раз попадало в поле зрения контролеров. Речь идет об ООО «Альбатрос», где производят молочную продукцию. Кстати, кефир ООО «Альбатрос, поставляли для питания детей в детский сад №62 «Огонек» города Тамбова . Кефир проверяли в белгородской лаборатории, где выяснилось, что в продукте, который поступает на столы малышей, содержится антибиотик тетрациклиновой группы, что опасно для детского здоровья. Такие нарушения лаборатория зафиксировала дважды. Ранее, в 2017 году в йогурте тамбовского производителя нашли еще и стафилококк.

Интересные факты вскрылись во время внезапного появления проверяющих на предприятии. Узнав о прибытии контролеров, с производства попытались спешно вывезти целый грузовик «молочки». Открывать машину сотрудники ООО «Альбатрос» отказались, но потом все-таи сделали это.

- В ходе досмотра автотранспортного средства, к тому же не оборудованного холодильной установкой, была обнаружена молочная продукция указанного производителя с авансированными датами выработки, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Так, на йогурте и кефире датой изготовления числилось 23 февраля (то есть два дня спустя после того, как этот продукт обнаружили контролеры), «Снежок» и творог якобы были сделаны 22 февраля, а сметана и вовсе была произведена 25 февраля. Ряженка и почти полтысячи упаковок йогурта вовсе не имели дат изготовление, что позволяло проставить любую.

- Необходимо отметить, что указанная продукция, возможно, также поставляется в детские сады Тамбовской области, - говорят специалисты Россельхознадзора. - По результатам внеплановой проверки молочную продукцию изолировали на хранение и опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU