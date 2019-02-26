В Тамбовской области снизилось число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-26T10:26:55+03:00

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По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, с 18 по 24 февраля к врачам с симптомами ОРВИ обратились 7283 человека. Это на 9,5% меньше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 70,0 на 10 тыс. населения. При этом пороговые уровни заболеваемости не превышены. Дети среди общего количества заболевших составляют 67,8%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (114,4 на 10 тыс. населения), Рассказово (104,5 на 100 тыс. населения), г. Моршанске (76,0 на 100 тыс. населения), г. Уварово (73,8 на 10 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 46,1 % всех обращений, - прокомментировали в управлении.

Также за неделю в области зарегистрировано 33 случая заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. От больных выделялись вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) — гонконгский и свиной.

ИСТОЧНИК KP.RU