В отношении 43-летнего жителя Тамбовщины возбудили уголовное дело за угрозу убийством
23 февраля в дежурную часть обратилась жительница Рассказовского района. Она рассказала полицейским, что ее хотят убить. На место, в село Саюкино, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что в своем доме 43-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении и держа в руке нож, угрожал убийством своей 45-летней сожительнице. Сотрудники полиции утихомирили злоумышленника и доставили в отдел полиции.
- Кухонный нож, которым мужчина угрожал, был изъят, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU