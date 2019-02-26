2019-02-26T10:40:05+03:00
Происшествия

В отношении 43-летнего жителя Тамбовщины возбудили уголовное дело за угрозу убийством

Между ним и его сожительницей произошел конфликт
Ирина БУРЯКОВА
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23 февраля в дежурную часть обратилась жительница Рассказовского района. Она рассказала полицейским, что ее хотят убить. На место, в село Саюкино, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что в своем доме 43-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении и держа в руке нож, угрожал убийством своей 45-летней сожительнице. Сотрудники полиции утихомирили злоумышленника и доставили в отдел полиции.

- Кухонный нож, которым мужчина угрожал, был изъят, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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