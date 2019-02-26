Тамбовчанка на потерявшем управление автомобиле протаранила встречную машину

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-26T09:44:12+03:00

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Авария, в которой пострадал молодой человек произошла 25 февраля в 14 часов 20 минут на 20 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 42-летняя женщина-водитель, которая находилась за рулем автомобиля «Lada Kalina», потеряла управление машиной, после чего ее вынесло на полосу встречного движения. В это время там двигался автомобиль «ВАЗ- 21150», которым управлял 19-летний парень.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ- 21150» получил травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU