У начальника УМВД России по Тамбовской области появился новый заместитель

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-25T18:06:27+03:00

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Сегодня, 25 февраля, начальник УМВД России по Тамбовской области генерал-майор полиции Николай Скоков представил личному составу нового заместителя - полковника юстиции Александра Сутягина. Он будет возглавлять следственное управление регионального УМВД.

Александр Николаевич родился в 1971 году в Измалковском районе Липецкой области. Окончил Современный гуманитарный институт по направлению юриспруденция. В органах внутренних дел Александр Сутягин служит с 1995 года. Проходил службу в следственных подразделениях УМВД России по Орловской области. С 2016 года занимал должность заместителя следственного управления УМВД России по Орловской области. Женат, имеет двух сыновей.

- Представляя нового руководителя следственного управления УМВД области, генерал Скоков пожелал ему успехов на новой должности. Начальник регионального УМВД выразил уверенность, что Александр Николаевич оправдает доверие, которое ему оказано, и сумеет обеспечить достижение новых позитивных результатов деятельности следственных подразделений УМВД России по Тамбовской области, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU