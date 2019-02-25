На Тамбовщине букмекерскую контору уличили в незаконных азартных играх

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-25T17:20:03+03:00

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В городе Рассказово вечером, 22 февраля, полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность, которую осуществляла букмекерская контора, расположенная на улице Советской. Выяснилось, что 21-летняя девушка, работающая оператором-кассиром, проводила там азартные игры. Теперь ей грозит крупный штраф.

- Полицейские опросили ее и посетителей. Из кассы была изъята выручка, 11 компьютеров и документация. Установлено, что ранее девушка за подобные правонарушения к ответственности не привлекалась. По данному факту полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU