70 тамбовских девятиклассников не смогли пройти собеседование по русскому языку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-25T17:00:28+03:00

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13 февраля по всей России ученики девятых классов впервые прошли итоговое собеседование по русскому языку. По данным Центра экспертизы образовательной деятельности, «незачет» в Тамбовской области получили 70 школьников. Всего в регионе участниками итогового собеседования по русскому языку стали 8 тысяч 815 ребят.

- С текущего учебного года собеседование введено как обязательное. Его успешная сдача стала условием допуска к государственной итоговой аттестации после окончания 9 класса, - отмечают в управлении образования и науки Тамбовской области. - На собеседовании девятиклассники не только выразительно читали текст вслух, пересказывали его и активно принимали участие в диалоге, но и продемонстрировали сформированность языковой компетенции, соблюдая в своих ответах орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского языка.

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU