70 тамбовских девятиклассников не смогли пройти собеседование по русскому языку
13 февраля по всей России ученики девятых классов впервые прошли итоговое собеседование по русскому языку. По данным Центра экспертизы образовательной деятельности, «незачет» в Тамбовской области получили 70 школьников. Всего в регионе участниками итогового собеседования по русскому языку стали 8 тысяч 815 ребят.
- С текущего учебного года собеседование введено как обязательное. Его успешная сдача стала условием допуска к государственной итоговой аттестации после окончания 9 класса, - отмечают в управлении образования и науки Тамбовской области. - На собеседовании девятиклассники не только выразительно читали текст вслух, пересказывали его и активно принимали участие в диалоге, но и продемонстрировали сформированность языковой компетенции, соблюдая в своих ответах орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского языка.
Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU