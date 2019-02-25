2019-02-25T16:41:07+03:00
Общество

В Тамбовской области мужчина оплатил более 500 тысяч рублей долга, чтобы уехать в Молдавию

Ограничение выезда за пределы РФ стало для него единственным стимулом к погашению задолженности
Ксения АЛЕШИНА
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Житель поселка Дмитриевка Тамбовской области погасил долг в размере более полумиллиона рублей в пользу физического лица только после того, как его поезда в Молдавию оказалась под угрозой срыва.

Долгое время мужчина не спешил оплачивать свой долг. Пристав неоднократно предупреждал его о возможной ответственности за уклонение от выплаты, но он так и не предпринял никаких мер.

- В рамках исполнения данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Последнее действие стало стимулом к выплате долга, так как гражданин А. купил билет в Молдавию. Узнав о том, что поездка будет невозможной, если задолженность не будет оплачена, мужчина явился в отдел судебных приставов и незамедлительно выплатить всю сумму долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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