2019-02-25T16:05:14+03:00
Спорт

Тамбовские дзюдоисты привезли «золото» и «бронзу» с первенства ЦФО

Несмотря на высокую конкуренцию, спортсмены показали хорошие результаты
Ксения АЛЕШИНА
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Обладательницей золотой медали стала Екатерина ВавкинаОбладательницей золотой медали стала Екатерина ВавкинаФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В городе Новозыбков Брянской области 23-24 февраля проходило первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Сборная команда Тамбовской области, защищавшая честь региона, успешно выступила на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту.

Золотую медаль первенства в весе до 57 кг. выиграла Екатерина Вавкина, воспитанница Александра Щукина (ДЮСШ №5 г. Тамбова). Своей победой девушка подтвердила статус чемпионки.

«Бронзу» взяли тамбовские дзюдоисты Артем Буданцев (тренер С.Доровских, А. Пролетарский), выступавший в весе до 66 кг, и Матвей Кузнецов (тренер А. Балоян) - в категории свыше 73 кг. Кроме того, два мичуринских спортсмена Сергей Постов и Андрей Добрынин остановились в шаге от пьедестала, уступив соперникам в борьбе за бронзовые медали.

- Выезд результативный, наши спортсмены смогли пройти отбор на первенство страны. Изначально настрой у ребят был побеждать, никто не перегорел. Все боролись хорошо, сделали все, чтобы выиграть, но конкуренция высока, - прокомментировал руководитель делегации Александр Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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