В Тамбовской области мужчина нашел в банкомате чужие 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-25T15:16:23+03:00

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Житель города Мичуринска Евгений Харин случайно обнаружил в банкомате чужие деньги - 50 тысяч рублей. Мужчина тут же сообщил об этом в полицию.

Стражи порядка, прибывшие на вызов, установили, что в этом банкомате деньги снимала жительница наукограда. Часть суммы она забрала, а часть - нет, и ушла.

- Деньги были возвращены женщине, которая поблагодарила полицейских, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

А Евгения Харина в канун Дня Защитника Отечества наградили Благодарственным письмом от руководства мичуринской полиции за активную гражданскую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU