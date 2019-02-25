В Тамбовской области мужчина нашел в банкомате чужие 50 тысяч рублей
Он отдал деньги полицейским
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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Житель города Мичуринска Евгений Харин случайно обнаружил в банкомате чужие деньги - 50 тысяч рублей. Мужчина тут же сообщил об этом в полицию.
Стражи порядка, прибывшие на вызов, установили, что в этом банкомате деньги снимала жительница наукограда. Часть суммы она забрала, а часть - нет, и ушла.
- Деньги были возвращены женщине, которая поблагодарила полицейских, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
А Евгения Харина в канун Дня Защитника Отечества наградили Благодарственным письмом от руководства мичуринской полиции за активную гражданскую позицию.
ИСТОЧНИК KP.RU