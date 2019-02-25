В Тамбове иномарка врезалась в два припаркованных автомобиля
Водитель, устроивший аварию, попал в больницу
Авария произошла на севере ТамбоваФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 24 февраля в 01:33 на улице Рылеева в районе дома №62«Б» города Тамбова. Иномарка «Volkswagen Passat», 25-летний водитель которой не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, врезалась в стоявшие около обочины автомобили «Audi-80» и «ГАЗ-330202».
По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель «Volkswagen Passat» получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU