2019-02-25T12:48:10+03:00
Происшествия

На Тамбовщине из-за небрежности родителей едва не погибли два маленьких ребенка

ЧП произошло в Первомайском районе
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области суд с разницей в несколько дней рассмотрел сразу два уголовных дела в отношении жителей Первомайского района, из-за небрежности которых их дети получили опасные для жизни повреждения.

Так, в первом случае, мать оставила без присмотра 3-летнего малыша во дворе дома, где в это время на электроплите стояла кастрюля с горячим супом. В результате ребенок опрокинул на себя кастрюлю, получив тяжелые ожоги.

- Во втором случае, отец на несколько минут оставил в душевой кабине 4-летнего ребенка-инвалида, который чуть было не захлебнулся водой, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В обоих случаях, с учетом позиции государственных обвинителей, судом приняты решения о прекращении в отношении подсудимых уголовных дел в связи с их деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщине букмекерскую контору уличили в незаконных азартных играх
70 тамбовских девятиклассников не смогли пройти собеседование по русскому языку
В Тамбовской области мужчина оплатил более 500 тысяч рублей долга, чтобы уехать в Молдавию
Тамбовские дзюдоисты привезли «золото» и «бронзу» с первенства ЦФО
В Тамбовской области мужчина нашел в банкомате чужие 50 тысяч рублей
В Тамбове иномарка врезалась в два припаркованных автомобиля
Тамбовские предприниматели могут сообщить о давлении на бизнес в Следственный комитет
«Карманные дневники» приглашают тамбовчан в мир повседневности Великой Отечественной войны
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»
В Тамбове полицейские задержали мошенника, продавшего несуществующий скутер
В Тамбовской области мужчина спас мать, но сам погиб в пожаре
В Тамбове три пассажира получили травмы при столкновении двух машин
На Тамбовщине фальшивая 5-тысячная купюра прошла через руки 3 человек прежде, чем была распознана
Около пятисот спортсменов со всей страны приехали в Тамбов на всероссийский турнир по тхэквондо
Самые звонкие голоса Тамбовщины поборются за участие во всероссийском конкурсе
В Тамбове отметят День православной книги
В Тамбове установят светофор на пересечении Рассказовского шоссе и улицы Затонной
Сотрудницы ГИБДД и ВАИ поздравили тамбовских мужчин-водителей с 23 февраля
Вице-губернатор Тамбовщины Арсен Габуев: "Строительство - основной локомотив экономики не только региона, но и всей страны"
В тамбовском техуниверситете прошла финальная игра КВН сезона 2018-2019
Жителей области приглашают принять участие в фотоконкурсе «Деревянная сказка Тамбовщины»
В Тамбове улица Степана Разина может получить имя Святителя Питирима
26 февраля на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»