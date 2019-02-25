На Тамбовщине из-за небрежности родителей едва не погибли два маленьких ребенка

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-25T12:48:10+03:00

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В Тамбовской области суд с разницей в несколько дней рассмотрел сразу два уголовных дела в отношении жителей Первомайского района, из-за небрежности которых их дети получили опасные для жизни повреждения.

Так, в первом случае, мать оставила без присмотра 3-летнего малыша во дворе дома, где в это время на электроплите стояла кастрюля с горячим супом. В результате ребенок опрокинул на себя кастрюлю, получив тяжелые ожоги.

- Во втором случае, отец на несколько минут оставил в душевой кабине 4-летнего ребенка-инвалида, который чуть было не захлебнулся водой, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В обоих случаях, с учетом позиции государственных обвинителей, судом приняты решения о прекращении в отношении подсудимых уголовных дел в связи с их деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU