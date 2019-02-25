Тамбовские предприниматели могут сообщить о давлении на бизнес в Следственный комитет

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-25T12:14:53+03:00

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В соответствии с поручением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру: 8(495)986-78-18.

- Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования, - сообщает пресс-служба регионального СУ СК. - В следственном управлении СК по Тамбовской области в аналогичном режиме прием сообщений о давлении на бизнес будет осуществляться по телефону: 8(4752)71-02-58.

ИСТОЧНИК KP.RU