«Карманные дневники» приглашают тамбовчан в мир повседневности Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-25T11:44:21+03:00

Изменить размер текста: A A

6 марта в Тамбове в областной библиотеке имени Пушкина состоится новая встреча из цикла по истории повседневности «Карманные дневники». Мероприятие будет посвящено героической и трагической эпохе 1940-х годов.

- Повседневная жизнь в экстремальных условиях - особая тема для разговора, ведь в период войны меняются не только потребление пищи или манера одеваться, но даже восприятие такой привычной категории, как течение времени. И зрелые, и совсем молодые солдаты, труженики тыла, постоянно соприкасавшиеся с возможностью смерти, и дождавшиеся Победы, стали «поколением, пересеченным войной», - отмечают в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области.

Гости вечера услышат несколько личных историй о времени Великой Отечественной войны и смогут «перенестись» на фронт, на территорию, оккупированную немецкими захватчиками, в тыл, где ковалась Победа. Одну из таких историй расскажет поэт Зинаида Артишевская, чья семья в это время жила на Украине.

- Кроме того, зрители смогут совершить путешествие по мемориальной экспозиции, располагающейся в Музее истории и трудовой славы ОАО «Завод Подшипников Скольжения» и посвященной герою войны Ивану Степановичу Одарченко, - отмечают в ведомстве. - Хранитель музея Ольга Давыдова продемонстрирует уникальные экспонаты, хранящие память о прообразе знаменитого «Воина-освободителя» в Берлине: фотографии, письма, рукописную автобиографию.

Встреча начнется в 16.00 в выставочном зале. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU