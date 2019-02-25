2019-02-25T11:44:21+03:00
Общество

«Карманные дневники» приглашают тамбовчан в мир повседневности Великой Отечественной войны

Встреча пройдет в Пушкинской библиотеке
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изображение: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской областиИзображение: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области
Изменить размер текста:

6 марта в Тамбове в областной библиотеке имени Пушкина состоится новая встреча из цикла по истории повседневности «Карманные дневники». Мероприятие будет посвящено героической и трагической эпохе 1940-х годов.

- Повседневная жизнь в экстремальных условиях - особая тема для разговора, ведь в период войны меняются не только потребление пищи или манера одеваться, но даже восприятие такой привычной категории, как течение времени. И зрелые, и совсем молодые солдаты, труженики тыла, постоянно соприкасавшиеся с возможностью смерти, и дождавшиеся Победы, стали «поколением, пересеченным войной», - отмечают в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области.

Гости вечера услышат несколько личных историй о времени Великой Отечественной войны и смогут «перенестись» на фронт, на территорию, оккупированную немецкими захватчиками, в тыл, где ковалась Победа. Одну из таких историй расскажет поэт Зинаида Артишевская, чья семья в это время жила на Украине.

- Кроме того, зрители смогут совершить путешествие по мемориальной экспозиции, располагающейся в Музее истории и трудовой славы ОАО «Завод Подшипников Скольжения» и посвященной герою войны Ивану Степановичу Одарченко, - отмечают в ведомстве. - Хранитель музея Ольга Давыдова продемонстрирует уникальные экспонаты, хранящие память о прообразе знаменитого «Воина-освободителя» в Берлине: фотографии, письма, рукописную автобиографию.

Встреча начнется в 16.00 в выставочном зале. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщине букмекерскую контору уличили в незаконных азартных играх
70 тамбовских девятиклассников не смогли пройти собеседование по русскому языку
В Тамбовской области мужчина оплатил более 500 тысяч рублей долга, чтобы уехать в Молдавию
Тамбовские дзюдоисты привезли «золото» и «бронзу» с первенства ЦФО
В Тамбовской области мужчина нашел в банкомате чужие 50 тысяч рублей
В Тамбове иномарка врезалась в два припаркованных автомобиля
На Тамбовщине из-за небрежности родителей едва не погибли два маленьких ребенка
Тамбовские предприниматели могут сообщить о давлении на бизнес в Следственный комитет
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»
В Тамбове полицейские задержали мошенника, продавшего несуществующий скутер
В Тамбовской области мужчина спас мать, но сам погиб в пожаре
В Тамбове три пассажира получили травмы при столкновении двух машин
На Тамбовщине фальшивая 5-тысячная купюра прошла через руки 3 человек прежде, чем была распознана
Около пятисот спортсменов со всей страны приехали в Тамбов на всероссийский турнир по тхэквондо
Самые звонкие голоса Тамбовщины поборются за участие во всероссийском конкурсе
В Тамбове отметят День православной книги
В Тамбове установят светофор на пересечении Рассказовского шоссе и улицы Затонной
Сотрудницы ГИБДД и ВАИ поздравили тамбовских мужчин-водителей с 23 февраля
Вице-губернатор Тамбовщины Арсен Габуев: "Строительство - основной локомотив экономики не только региона, но и всей страны"
В тамбовском техуниверситете прошла финальная игра КВН сезона 2018-2019
Жителей области приглашают принять участие в фотоконкурсе «Деревянная сказка Тамбовщины»
В Тамбове улица Степана Разина может получить имя Святителя Питирима
26 февраля на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»