2019-02-25T11:20:39+03:00
Происшествия

В Тамбове полицейские задержали мошенника, продавшего несуществующий скутер

На уловку злоумышленника попался 39-летний тамбовчанин
Ирина БУРЯКОВА
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Тамбовские полицейские раскрыли преступление, совершенное 5 месяцев назад. Так, 21 октября прошлого года в дежурную часть обратился 39-летний житель Тамбова. Мужчина рассказал стражам порядка, что на сайте нашел подходящее объявление о продаже скутера. Цена тамбовчанина устроила, он созвонился с продавцом. Последний попросил внести на его карту предоплату в сумме 3,5 тысячи рублей.

- 39-летний гражданин так и сделал, перечислив деньги на неизвестный счет, после этого «продавец» перестал выходить на контакт. Мужчина понял, что его обманули, так и не получив товар, и обратился в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца, на чей счет были перечислены деньги. В результате был задержан 26-летний житель Тамбова.

- Деньги он успел потратить, теперь ему придется возместить украденную мошенническим путем сумму из своего кошелька, - отметили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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