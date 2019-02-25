2019-02-25T10:56:55+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина спас мать, но сам погиб в пожаре

ЧП произошло в селе Сампур
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В селе Сампур в ночь с 23 на 25 февраля произошел пожар. Загорелась одна из квартир дома на трех хозяев. В огне погиб 64-летний хозяин жилья и его 42-летний сын, которому удалось вывести из дома мать. Но сам он спастись не смог.

- Все обстоятельства трагедии предстоит установить следователям Тамбовского МСО СУ СК России по Тамбовской области в рамках организованной доследственной проверки, - сообщили в региональном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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