В Тамбовской области мужчина спас мать, но сам погиб в пожаре
ЧП произошло в селе Сампур
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В селе Сампур в ночь с 23 на 25 февраля произошел пожар. Загорелась одна из квартир дома на трех хозяев. В огне погиб 64-летний хозяин жилья и его 42-летний сын, которому удалось вывести из дома мать. Но сам он спастись не смог.
- Все обстоятельства трагедии предстоит установить следователям Тамбовского МСО СУ СК России по Тамбовской области в рамках организованной доследственной проверки, - сообщили в региональном СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU