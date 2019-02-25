2019-02-25T10:28:24+03:00
Происшествия

В Тамбове три пассажира получили травмы при столкновении двух машин

Среди пострадавших — 12-летний мальчик
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на улице МичуринскойАвария произошла на улице МичуринскойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 23 февраля в 16:07 на улице Мичуринской города Тамбова. Автомобиль «Lada Vesta», которым управлял 24-летний молодой человек, столкнулся с «Skoda Octavia». За рулем иномарки находилась 36-летняя женщина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в аварии пострадали пассажиры автомобиля «Skoda Octavia» - 23-летний парень, 58-летняя женщина и 12-летний мальчик. С телесными повреждениями их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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