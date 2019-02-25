На Тамбовщине фальшивая 5-тысячная купюра прошла через руки 3 человек прежде, чем была распознана

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-25T10:05:55+03:00

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Днем 22 февраля в Мичуринске в отделении банка при проверке выручки организации по сбору платежей за коммунальные услуги от населения обнаружили фальшивую 5-тысячная купюру. Сотрудники банка сообщили об этом в полицию. Прибывшие на сигнал стражи порядка изъяли выявленную поддельную купюру и возбудили уголовное дело.

- В процессе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили трех лиц, через руки которых прошла данная купюра. Никто из них не проявил бдительность и не проверил купюру на предмет подлинности, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Полицейские опросили каждого человека, когда и при каких обстоятельствах к ним попала данная купюра. В рамках расследования устанавливаются и другие лица, через руки которых могла пройти данная банкнота.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU