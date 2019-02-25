2019-02-25T10:05:55+03:00
Происшествия

На Тамбовщине фальшивая 5-тысячная купюра прошла через руки 3 человек прежде, чем была распознана

Поддельные деньги обнаружили в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 22 февраля в Мичуринске в отделении банка при проверке выручки организации по сбору платежей за коммунальные услуги от населения обнаружили фальшивую 5-тысячная купюру. Сотрудники банка сообщили об этом в полицию. Прибывшие на сигнал стражи порядка изъяли выявленную поддельную купюру и возбудили уголовное дело.

- В процессе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили трех лиц, через руки которых прошла данная купюра. Никто из них не проявил бдительность и не проверил купюру на предмет подлинности, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Полицейские опросили каждого человека, когда и при каких обстоятельствах к ним попала данная купюра. В рамках расследования устанавливаются и другие лица, через руки которых могла пройти данная банкнота.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»
В Тамбове полицейские задержали мошенника, продавшего несуществующий скутер
В Тамбовской области мужчина спас мать, но сам погиб в пожаре
В Тамбове три пассажира получили травмы при столкновении двух машин
Около пятисот спортсменов со всей страны приехали в Тамбов на всероссийский турнир по тхэквондо
Самые звонкие голоса Тамбовщины поборются за участие во всероссийском конкурсе
В Тамбове отметят День православной книги
В Тамбове установят светофор на пересечении Рассказовского шоссе и улицы Затонной
Сотрудницы ГИБДД и ВАИ поздравили тамбовских мужчин-водителей с 23 февраля
Вице-губернатор Тамбовщины Арсен Габуев: "Строительство - основной локомотив экономики не только региона, но и всей страны"
В тамбовском техуниверситете прошла финальная игра КВН сезона 2018-2019
Жителей области приглашают принять участие в фотоконкурсе «Деревянная сказка Тамбовщины»
В Тамбове улица Степана Разина может получить имя Святителя Питирима
26 февраля на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»