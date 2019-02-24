Около пятисот спортсменов со всей страны приехали в Тамбов на всероссийский турнир по тхэквондо

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-24T13:51:19+03:00

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Около пятисот тхэквондистов из двадцати регионов России приехали 24 февраля в Тамбов на соревнования. В спортивно-тренировочном центре проводится всероссийский турнир по тхэквондо. В программу соревнований включены спарринги, формальные упражнения, спецтехника и разбивание досок.

- Это крупнейший старт, к нему готовятся спортсмены со всех регионов. К нам приехали и действующие чемпионы, и юные спортсмены. Для многих важно именно выполнение разрядов, у нас будет высокая конкуренция, что позволит подняться спортсмену в рейтинге, - отметил президент федерации тхэквондо Тамбовской области Андрей Ким.

Добавим, что в регионе ежегодно проводится более 220 спортивных мероприятий. Так, у нас проходят три всероссийских мастерских турнира, включенных в Единый календарный план Министерства спорта РФ - по дзюдо, греко-римской борьбе и тхэквондо. Последний является самым массовым. Он объединяет спортсменов со всего ЦФО, ПФО, СЗФО, СФО и СКФО. Является первым рейтинговым стартом в сезоне 2019 года. Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание «Мастер спорта России».

ИСТОЧНИК KP.RU