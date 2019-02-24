Самые звонкие голоса Тамбовщины поборются за участие во всероссийском конкурсе
Более 150 юных вокалистов региона встретятся в Тамбове, где пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса России». Конкурс позволяет найти и поддержать поддержки талантливых и одаренных детей, а также их педагогов в области вокального исполнительства.
Соревнование пройдет в трех возрастных категориях для солистов и вокальных ансамблей по следующим номинациям: академическое пение, народное пение, эстрадное пение. Победители и призеры получат награды управления образования и науки области и будут представлять Тамбовщину на федеральном (заочном) этапе конкурса.
Региональный этап состязания юных вокалистов «Звонкие голоса России» пройдет 1 марта в Центре дополнительного образования детей Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU