Самые звонкие голоса Тамбовщины поборются за участие во всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-24T13:43:43+03:00

Наиболее талантливые ребята представят наш регион на федеральном этапе соревнований

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Более 150 юных вокалистов региона встретятся в Тамбове, где пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса России». Конкурс позволяет найти и поддержать поддержки талантливых и одаренных детей, а также их педагогов в области вокального исполнительства.

Соревнование пройдет в трех возрастных категориях для солистов и вокальных ансамблей по следующим номинациям: академическое пение, народное пение, эстрадное пение. Победители и призеры получат награды управления образования и науки области и будут представлять Тамбовщину на федеральном (заочном) этапе конкурса.

Региональный этап состязания юных вокалистов «Звонкие голоса России» пройдет 1 марта в Центре дополнительного образования детей Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU