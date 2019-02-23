2019-02-23T13:16:39+03:00
Звезды

В Тамбове отметят День православной книги

В главной читальне региона откроется выставка, посвященная Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс–служба Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, 14 марта в 14:00 у них состоится открытие книжной выставки «Патриарх Кирилл: служение Богу, Церкви, людям». Ее приурочат ко Дню православной книги, который ежегодно отмечается в этот день.

- Организаторами этого выставочного проекта являются информационно-библиографический отдел ТОУНБ и Библиотека Тамбовской духовной семинарии. Экспозиция будет размещена на 4-ом этаже до 15 апреля, - прокомментировали в библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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