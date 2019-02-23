Прокуратура обязала администрацию Тамбова установить светофор на пересечении Рассказовского шоссе и улицы Затонной

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-23T12:40:54+03:00

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Прокуратура Ленинского района по результатам проверки многочисленных обращений граждан обратилась в суд с требованиями к администрации города Тамбова о возложении обязанности установить светофор на нерегулируемом перекрестке Рассказовское шоссе - улица Затонная.

Данный перекресток находится между светофором на улице Московской при выезде на мост через реку Быстрянка и светофором, установленным на повороте в Пригородный лес к МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика С.Н. Федорова, что в несколько раз превышает установленное нормативное расстояние в 800 метров.

По мнению прокуратуры, отсутствие светофора вызывает обоснованные жалобы со стороны жителей микрорайона Дворики и собственников дачных участков, находящих на противоположной стороне. Получается, что люди не могут безопасно пересечь шоссе в черте города, имеющее две полосы движения в каждом направлении.

- Решением Ленинского районного суда г. Тамбова от 13.12.2018 требования прокурора удовлетворены. Не согласившись с этим, администрация г. Тамбова обжаловала принятое решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием администрации г. Тамбова грубо нарушаются права граждан в сфере безопасности дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU