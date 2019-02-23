2019-02-23T12:03:55+03:00
Общество

Сотрудницы ГИБДД и ВАИ поздравили тамбовских мужчин-водителей с 23 февраля

Виновники торжества получили подарки и открытки
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове и Мичуринске мужчины получили подарки от девушек в погонахВ Тамбове и Мичуринске мужчины получили подарки от девушек в погонахФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В преддверии Дня защитника Отечества на центральные улицы Тамбова и Мичуринска вышли спецпатрули в составе сотрудниц тамбовской Госавтоинспекции и 69 территориальной ВАИ, чтобы поздравить водителей-мужчин с праздником. В этом девушкам помогал инспектор ВАИ, одетый в форму регулировщика времен Великой Отечественной войны.

Мужчинам-водителям вручили персональные открытки с символикой ГИБДД и ВАИ с поздравлениями и наилучшими пожеланиями. А в Мичуринске в дополнение к этому им подарили последнюю редакцию Правил дорожного движения РФ.

- Организаторы мероприятия не забыли и о самых маленьких участниках дорожного движения, которые ехали со своими папами и дедушками в салоне транспортных средств. Каждому малышу был вручен светоотражатель, - сообщили в УГИБДД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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