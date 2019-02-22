2019-02-22T17:02:00+03:00
Политика

Вице-губернатор Тамбовщины Арсен Габуев: "Строительство - основной локомотив экономики не только региона, но и всей страны"

Заместитель главы региона рассказал, какие задачи предстоит решить в строительной отрасли
Ирина БУРЯКОВА
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Вице-губернатор Арсен Габуев. Фото: с сайта администрации Тамбовской областиВице-губернатор Арсен Габуев. Фото: с сайта администрации Тамбовской области
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Накануне президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. Одним из приоритетов, который позволит выйти на высокие темпы роста, решить системные проблемы в экономике, по мнению лидера государства, является снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала регионов. И в этой связи большие задачи стоят перед строительным комплексом. О том, как будут на Тамбовщине реализованы направления, обозначенные президентом, рассказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

- Мы понимаем, что строительная отрасль - это основной локомотив экономики не только региона, но и всей страны. Поэтому мелочей здесь быть не может. Улучшение благосостояния человека, снижение уровня бедности, повышение уровня средней зарплаты - все задачи, поставленные президентом, тесно связаны с деятельностью строительной отрасли. Для дальнейшего развития медицины мы должны построить современные объекты здравоохранения - онкологический центр, туберкулезный диспансер, реабилитационный центр, - сказал Арсен Габуев.

Также в регионе будут строить ясли, детские сады, школы и, конечно же, жилье.

- Большой объем работы нам предстоит провести в связи с изменениями законодательства в плане долевого строительства, которые вступят в силу с 1 июля 2019 года. Администрации региона предстоит организовать, скоординировать работу по взаимодействию застройщиков, банков, других заинтересованных структур. Мы не можем допустить, чтобы эти изменения стали преградой для работы мелких строительных компаний, - отметил вице-губернатор. - Уже сейчас, в течение небольшого промежутка времени, на региональном уровне мы должны принять ряд программ, которые позволят компенсировать себестоимость затрат при строительстве одного метра квадратного, о чем также говорил президент.

Арсен Габуев сказал, что в регионе также проработают вопрос инфраструктурной ипотеки. Привлечения денежных средств не только на развитие инфраструктуры, благоустройство территорий, но и на рекреационные зоны вновь строящихся микрорайонов.

- Нам необходимо привлечь из федерального земельного фонда дополнительные земельные участки для строительства новых микрорайонов. На региональном уровне следует принять программу, которая позволит отдельным категориям граждан компенсировать часть процентной ставки по ипотечному кредиту, - говорит заместитель главы региона. - Это также станет стимулом для развития строительной отрасли. Будут увеличиваться объемы строительства. Компании будут полностью загружены. Соответственно, появятся новые рабочие места, а бюджет от этого получит новые налоги.

На данный момент в области 38 компаний строят 55 многоквартирных домов.

- Мы предпринимаем все меры для синхронизации процесса на каждой строительной площадке, чтобы энергопоставщики включили мероприятия по подключению новых объектов к сетям в свои инвестиционные программы. Это одна из основных и очень важных задач, которая обеспечивает успешный ввод объектов в эксплуатацию, - сказал Арсен Габуев. - Строительный комплекс Тамбовщины готов выполнить все стоящие перед ним задачи. Каждый день мы работаем в этом направлении, стараемся на благо людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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