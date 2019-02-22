В тамбовском техуниверситете прошла финальная игра КВН сезона 2018-2019

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-22T16:46:56+03:00

В следующий раз юмористы выступят на «Студенческой весне» в апреле Фото: Пресс-служба ТГТУ

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В ТГТУ 21 февраля состоялась финальная игра КВН сезона 2018-2019, участие в которой приняли три команды: факультет «Магистратура», Институт архитектуры, строительства и транспорта, а также Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В состав жюри вошли чемпион Западно-Европейской Лиги КВН, финалист «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ Никита Ватолин, автор и актер команды ТГТУ «Level Up», лидер городского клуба поэтов «Четыре» Алексей Маяковский (Ищак), концертный директор музыкальной кавер-группы города Тамбова «Карп» Алексей Бокатанов, капитан армянской команды КВН «Все свои», участник высшей украинской лиги КВН, автор и актер сборной команды КВН Тамбовской области «Дровосеки любви» Андрей Арушанян, автор и актер команды КВН «Проигрыватель», дважды полуфиналист высшей лиги КВН Илья Елагин.

- По итогам всех конкурсов места распределились следующим образом: чемпионом сезона стала команда Института архитектуры, строительства и транспорта, на втором месте – факультет «Магистратура», на третьем – Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники. Капитан команды Института архитектуры, строительства и транспорта Анна Кузина отметила, что для команды этот сезон был очень продуктивным, однако впереди у еще много работы, - прокомментировали в пресс-службе ТГТУ.

В следующий раз студенты смогут блеснуть юмором на «Студенческой весне», которая пройдет в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU