2019-02-22T16:10:03+03:00
Общество

В Тамбове улица Степана Разина может получить имя Святителя Питирима

В городе создали рабочую группу, которая рассмотрит предложение местной епархии, внесенное еще семь лет назад
Ксения АЛЕШИНА
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Улицу Степана Разина планируют назвать именем Святителя Питирима, епископа Тамбовского. Согласно постановлению администрации города Тамбова от 20 февраля этого года, для решения этого вопроса создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Самородин.

Отметим, что Тамбовская епархия предложила народным избранникам переименовать улицу Степана Разина еще в 2012 году. Однако реализована эта инициатива не была, потому что большинство жителей и предпринимателей, чьи офисы находятся на этой улице, высказались против.

- Переименование улиц проводится городской администрацией с учетом мнения населения, а не просто по желанию того или иного заявителя, - говорит депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. - Считаю, что созданная рабочая группа должна максимально полно охватить всех жителей, которых затронет данная инициатива, и выяснить их реальное отношение к предложению по переименованию улицы.

Напомним, что в прошлом году, также по инициативе Тамбовской епархии, часть улицы Комсомольской от улицы Советской до Набережной дали новое название в честь Архиепископа Луки.

- Любое переименование улицы это расходы, как для городского бюджета, так и для жителей, которые в случае проведения каких-либо сделок в отношении объекта недвижимости должны получить новое свидетельство, - поясняет Артем Александров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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