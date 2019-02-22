Жителей области приглашают принять участие в фотоконкурсе «Деревянная сказка Тамбовщины»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-22T16:33:10+03:00

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Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина приглашает к участию в конкурсе фотографий «Деревянная сказка Тамбовщины». Конкурс проводится в рамках межрегионального интернет-проекта «Деревянная сказка России».

Цель фотоконкурса: выявление, сохранение и продвижение лучших образцов деревянного зодчества, расположенных на территории Тамбовской области, с последующим размещением изображений на интернет-портале «Деревянная сказка России».

- У каждого участника фотоконкурса появится уникальная возможность внести свой вклад в формирование всероссийского сайта, посвященного деревянному зодчеству и региональным особенностям деревянной архитектуры городов и сел, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Конкурс проводится по 3 номинациям: «Фантазия мастеров» - работы, показывающие красоту деревянных зданий; «Деревянные узоры» - фотографии с изображением элементов декора, резных наличников, орнаментов, узоров, барельефов, украшающих фасады зданий; «Фотолетопись региона» - фотографии из личных семейных архивов с изображениями утраченных деревянных построек, имеющих культурную, эстетическую ценность.

Цветные и черно-белые фотографии принимаются по 10 мая в электронном виде в формате JPEG по адресу электронной почты: rcpb-68@yandex.ru. А также в Тамбовской областной библиотеке - в Региональном центре Президентской библиотеки по адресу: Тамбов, ул. Интернациональная,17 (4 этаж).

На официальном сайте «Деревянная сказка России» уже представлены материалы Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей. К концу 2019 года география проекта обещает существенно расширится.

ИСТОЧНИК KP.RU