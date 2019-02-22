2019-02-22T15:41:32+03:00
Общество

26 февраля на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Поучаствовать в мероприятии в этот раз приглашают также представителей общественных организаций, власти и СМИ
Ирина БУРЯКОВА
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Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, с 26 февраля по 1 марта пройдет и на территории Тамбовской области.

26 февраля, экзамен сдают родители из Тамбова, Мичуринска и Рассказово. В дальнейшем к ним присоединятся и другие города и районы области.

- Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохождения рамок металлодетектора до получения результатов госэкзамена. Они смогут зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ, - сообщает управление науки и образования Тамбовской области.

На Тамбовщине вместе с родителями выпускников сдадут ЕГЭ представители исполнительной и законодательной власти и общественных организаций. Также возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ, которых приглашают 26 февраля к 9:30 в школу №1 Мичуринска.

Продолжительность мероприятия: 1 час - пробный экзамен.

- Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2019 году проходит в третий раз. Впервые она состоялась в феврале 2017 года. В первый день, 7 февраля, к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов России, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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