В администрации Тамбова рассказали, куда звонить во время паводка и как будут эвакуировать население

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-22T15:00:10+03:00

В городе уже готовятся к наступлению весны, а вместе с ней и к возможной "большой воде"

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В Тамбове готовятся к весеннему паводку. С целью оперативного реагирования на подтопление и для своевременной откачки воды диспетчерской службой учреждения «Спецдорсервис» организован прием заявок по телефону: 53-27-92.

- Регулярно в две смены выполняются работы по уборке и вывозу снега, что позволит значительно уменьшить риски подтоплений территорий и объектов, - цитирует пресс-служба администрации Тамбова специалистов «Спецдорсервиса». - Ведется очистка водоотводных лотков, быстротоков и водопропускных труб от мусора и наносного грунта. Очищаются решетки дождеприемников от снега и льда. Организована работа специализированной бригады по обслуживанию ливневых канализаций.

В постоянной готовности для пропуска паводковых вод в текущем году находится 12 единиц техники, в том числе для откачки воды. За каждым автомобилем закреплено 2 водителя, что позволит выполнять работы в 2 смены. На хранении находится 500 мешков для обваловки песком объектов жизнеобеспечения.

- Для оказания помощи по подвозу воды при тушении возможных пожаров в учреждении «Спецдорсервис» определено 6 автомобилей на базе автомобилей МАЗ, - подчеркнули в ведомстве. - Дополнительно в случае необходимости, по распоряжению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Аварийно-спасательной службой города, будет проводиться эвакуация населения с подтопленных территорий.

Также в случае необходимости эвакуацию и вывоз населения в безопасные зоны будут обеспечивать муниципальные организации «Пассажирские перевозки» и «Тамбовгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU