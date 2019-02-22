2019-02-22T13:27:44+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за фальшивую медсправку

Житель Первомайского района при замене водительских прав предоставил поддельное заключение о прохождении медкомиссии
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе мировой суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению 59-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование подложного документа».

Как установил суд, мужчина пришел в МФЦ, чтобы заменить водительские права и предоставил туда в числе прочих документов заведомо подложное медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством на его имя. Выяснилось, что эту справку он купил в одном из медицинских центров Москвы без прохождения медосвидетельствования.

- Факт предоставления подложного документа был выявлен должностным лицом МРЭО ГИБДД УМВД Росси по Тамбовской области. Учитывая позицию государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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