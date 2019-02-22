Житель Тамбова раздавил фургоном гражданскую жену

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-22T12:30:44+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 32-летнему жителю областного центра. Тамбовчанин признан виновным в причинении смерти человеку по неосторожности.

В суде установлено, что в июне прошлого этот мужчина, управляя грузовым фургоном, вместе с гражданской супругой ехал по полевой дороге. В пути между ними возник конфликт, в результате которого женщина покинула автомобиль, а водитель продолжил движение.

- Проехав некоторое расстояние, он решил вернуться за ней, для чего стал сдавать автомашину задним ходом по полю, на котором росли сельскохозяйственные культуры. И допустил наезд на двигавшуюся во встречном направлении сожительницу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил тамбовчанина к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU