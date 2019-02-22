2019-02-22T11:50:57+03:00
Происшествия

Еще двоих москвичей задержали в Тамбове за распространение героина

Злоумышленники привозили наркотики из столицы
Ирина БУРЯКОВА
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В полицию поступила информация о причастности двух молодых людей к незаконному обороту наркотиков. Рано утром 21 февраля в Тамбове сотрудники полиции у 32-летнего жителя Москвы обнаружили и изъяли свертки с героином общей массой 69,13 граммов. У второго фигуранта - 24-летнего - были обнаружены свертки с героином общей массой 18,58 граммов.

- Наркотики злоумышленники приобрели в столице для дальнейшего сбыта на территории нашего региона. Данные свертки задержанные прятали в тайники, а после отправляли координаты по интернету покупателям, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Оперативникам уже удалось выявить местоположение нескольких таких тайников, в которых находились свертки с героином по 2 грамма.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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