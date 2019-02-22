На Тамбовщине почтальон сговорилась с подростками, чтобы похитить пенсии

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-22T11:27:40+03:00

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Почтальон из города Жердевки решила присвоить себе пенсии местных жителей. Для этого женщина сговорилась с двумя местными подростками 15 и 18 лет, которые должны были «напасть» на нее, забрать рюкзак с деньгами и скрыться. В день выдачи пенсий троица действовала по ранее оговоренному плану. После чего мнимая жертва преступления сообщила о похищении денег в полицию.

- Подозреваемых в совершении преступления установили и задержали, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Сначала фигуранты пытались ввести в заблуждение сотрудников органов внутренних дел, но в дальнейшем сознались в том, что вступили в сговор с почтальоном и инсценировали кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Похищенные денежные средства возвращены почтовому отделению.

ИСТОЧНИК KP.RU