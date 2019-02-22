2019-02-22T11:27:40+03:00
Происшествия

На Тамбовщине почтальон сговорилась с подростками, чтобы похитить пенсии

Сотрудница почты пыталась украсть 220 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почтальон из города Жердевки решила присвоить себе пенсии местных жителей. Для этого женщина сговорилась с двумя местными подростками 15 и 18 лет, которые должны были «напасть» на нее, забрать рюкзак с деньгами и скрыться. В день выдачи пенсий троица действовала по ранее оговоренному плану. После чего мнимая жертва преступления сообщила о похищении денег в полицию.

- Подозреваемых в совершении преступления установили и задержали, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Сначала фигуранты пытались ввести в заблуждение сотрудников органов внутренних дел, но в дальнейшем сознались в том, что вступили в сговор с почтальоном и инсценировали кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Похищенные денежные средства возвращены почтовому отделению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове улица Степана Разина может получить имя Святителя Питирима
26 февраля на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
В администрации Тамбова рассказали, куда звонить во время паводка и как будут эвакуировать население
В одном из микрорайонов Тамбова отключат свет
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за фальшивую медсправку
Житель Тамбова раздавил фургоном гражданскую жену
Еще двоих москвичей задержали в Тамбове за распространение героина
2 водителя погибли, 1 ранен в результате столкновения 3 автомобилей в Тамбовской области
Тамбовчанин, получивший двойной перелом ноги на вокзале в Москве, взыскал с "РЖД" 150 тысяч рублей
Полицейские обнаружили в Тамбове очередной игровой клуб
Тамбовчанка сломала ногу, выходя из автобуса
Автор скульптуры "Тамбовская казначейша" изготовит памятник первому мэру Тамбова
На Тамбовщине 16-летняя школьница отравилась угарным газом
В Тамбове после проверки контрольно-счетной палаты директор «Дома молодежи» лишился работы
Тамбовские «Лысогорские санки» будут выводить на всероссийский уровень
Тамбовчане смогут пользоваться льготными талонами до 1 июня
На Тамбовщине в 39-ый раз пройдет лыжный марафон
В Тамбовской области будут "ловить" нетрезвых водителей
В доме у тамбовчанина полицейские нашли крупную партию «соли»
Тамбов примет Всероссийский турнир по тхэквондо
Тамбовские театры получат более 20 млн рублей на новые спектакли, оборудование и транспорт