2 водителя погибли, 1 ранен в результате столкновения 3 автомобилей в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-22T10:58:59+03:00

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22 февраля в 7 часов утра на 493 километре автодороги Р-22 «Каспий», автомобильная дорога М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Сампурского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, один получил серьезные травмы.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Daewoo Nexia», по предварительным данным при движении по трассе со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон КамАЗа» с прицепом, и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате столкновения трех автомобилей на месте происшествия от полученных травм скончались 27-летний водитель «Daewoo Nexia» и 32-летний водитель «КамАЗа». 46-летнего водителя «Скании» с различными ранениями госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU