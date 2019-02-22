2019-02-22T10:58:59+03:00
Происшествия

2 водителя погибли, 1 ранен в результате столкновения 3 автомобилей в Тамбовской области

ДТП случилось сегодня утром
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

22 февраля в 7 часов утра на 493 километре автодороги Р-22 «Каспий», автомобильная дорога М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Сампурского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, один получил серьезные травмы.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Daewoo Nexia», по предварительным данным при движении по трассе со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон КамАЗа» с прицепом, и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате столкновения трех автомобилей на месте происшествия от полученных травм скончались 27-летний водитель «Daewoo Nexia» и 32-летний водитель «КамАЗа». 46-летнего водителя «Скании» с различными ранениями госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще двоих москвичей задержали в Тамбове за распространение героина
На Тамбовщине почтальон сговорилась с подростками, чтобы похитить пенсии
Тамбовчанин, получивший двойной перелом ноги на вокзале в Москве, взыскал с "РЖД" 150 тысяч рублей
Полицейские обнаружили в Тамбове очередной игровой клуб
Тамбовчанка сломала ногу, выходя из автобуса
Автор скульптуры "Тамбовская казначейша" изготовит памятник первому мэру Тамбова
На Тамбовщине 16-летняя школьница отравилась угарным газом
В Тамбове после проверки контрольно-счетной палаты директор «Дома молодежи» лишился работы
Тамбовские «Лысогорские санки» будут выводить на всероссийский уровень
Тамбовчане смогут пользоваться льготными талонами до 1 июня
На Тамбовщине в 39-ый раз пройдет лыжный марафон
В Тамбовской области будут "ловить" нетрезвых водителей
В доме у тамбовчанина полицейские нашли крупную партию «соли»
Тамбов примет Всероссийский турнир по тхэквондо
Тамбовские театры получат более 20 млн рублей на новые спектакли, оборудование и транспорт